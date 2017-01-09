«Краснодар» объявил о подписании Кристиана Рамиреса

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

«Краснодар» на своем сайте объявил о приобретении защитника сборной Эквадора Кристиана Рамиреса. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 4,5 года.

В текущем сезоне Рамирес выступал в чемпионате Венгрии за «Ференцварош», провел 14 матчей и не отметился результативными действиями. В составе венгерского клуба Рамирес выигрывал национальный чемпионат и Кубок.

9 января футболист удачно прошел медицинское обследование и с завтрашнего дня приступит к тренировкам в составе российского клуба. На данный момент «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидера на 12 очков.

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Фото: Global Look Press
Источник: сайт «Краснодара»

 

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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