«Краснодар» объявил о подписании Кристиана Рамиреса

«Краснодар» на своем сайте объявил о приобретении защитника сборной Эквадора Кристиана Рамиреса. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 4,5 года.

В текущем сезоне Рамирес выступал в чемпионате Венгрии за «Ференцварош», провел 14 матчей и не отметился результативными действиями. В составе венгерского клуба Рамирес выигрывал национальный чемпионат и Кубок.

9 января футболист удачно прошел медицинское обследование и с завтрашнего дня приступит к тренировкам в составе российского клуба. На данный момент «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидера на 12 очков.

«Краснодар» оформил отношения с Кристианом Рамиресом: контракт с защитником подписан сроком на 4,5 годаhttps://t.co/alwPpky095 pic.twitter.com/tyZ3eOSQkH — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 января 2017 г.

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Фото: Global Look Press

Источник: сайт «Краснодара»