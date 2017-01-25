«Краснодар» объявил о переходе Виктора Клаэссона

«Краснодар» объявил о приобретении Виктора Клаэссона. Контракт с 25-летним полузащитником сборной Швеции подписан сроком на 3,5 года.

Пресс-служба «Краснодара» официально подтвердила переход полузащитника «Эльфсборга» Виктора Клаэссона. Контракт рассчитан на ближайшие 3,5 года. Новичок присоединится к команде на втором зимнем сборе, который начнется в Испании 29 января.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 25-летнего футболиста составляет около 2 миллионов евро. Зарплата футболиста в краснодарском клубе составит 5 миллионов шведских крон в год (530 тысяч евро).

В прошлом году Клаэссон сыграл в 38 матчах, забил 11 голов и сделал 13 голевых передач. За сборную Швеции Виктор принял участие в 9 матчах и отметился 1 голом.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Краснодара»