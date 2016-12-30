«Краснодар» объявил о переходе Одила Ахмедова в «Шанхай»

«Краснодар» договорился о трансфере Одила Ахмедова в «Шанхай СИПГ». Китайский клуб заплатит за 29-летнего футболиста сборной Узбекистана 7 миллионов евро.

«Футбольные клубы «Краснодар» и «Шанхай СИПГ» достигли договоренности о трансфере в ряды китайской команды 29-летнего полузащитника сборной Узбекистана Одила Ахмедова», – сообщает официальный сайт «Краснодара».

В нынешнем сезоне РФПЛ узбекский полузащитник провел 14 матчей и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что в «Шанхай СИПГ» уже трудятся два бывших представителя «Зенита»: экс-наставник питерской команды Андре-Виллаш Боаш и бывший полузащитник сине-бело-голубых Халк.

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Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Краснодара»