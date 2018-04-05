«Краснодар» объявил нового главного тренера молодежной команды

«Краснодар» назвал имя нового главного тренера молодежной команды. Им стал 35-летний бывший нападающий сборной Молдавии Игорь Пикущак.

3 апреля предыдущий наставник молодежной команды «Краснодара» Мурад Мусаев сменил Игоря Шалимова у руля тренерского штаба основной команды.

Пикущак выступал за «Краснодар» с 2009 по 2012 год. Форвард также известен по выступлениям за «Амкар» и ряд молдавских клубов. Пикущак завершил игровую карьеру в 2016 году, а с 2017-го работает в системе «Краснодара». Первый матч в новом качестве Игорь проведёт 7 апреля в Санкт-Петербурге, где лидеру молодежного первенства предстоит сыграть с «Зенитом».

Фото: ФК «Краснодар»

Источник: официальный сайт «Краснодара»