«Краснодар» и «Зенит» отказались от идеи покупки Алексея Миранчука

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Алексей Миранчук

«Краснодар» и «Зенит» пересмотрели свои планы по подписанию полузащитника «Локомотива»Алексея Миранчука. Теперь оба клуба считают данный трансфер нецелесообразным.

Единственным претендентом на 21-летнего хавбека остается «Рубин». Рыночная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро. Ранее сообщалось, что Миранчук намерен разорвать контракт с железнодорожниками.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России 16 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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