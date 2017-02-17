«Краснодар» и «Ростов» побеждают в Лиге Европы, «Зенит» проигрывает, лучший игрок Кубка Африки близок к переезду в Россию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 16 февраля.
1. «Краснодар» и «Ростов» выиграли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы, «Зенит» проиграл в Бельгии.
2. ЧМ-2026 может пройти в нескольких странах.
3. Лучший игрок Кубка Африки близок к переезду в Россию.
4. Криштиану Роналду вышел на первое месте по количеству голевых передач в Лиге чемпионов.
5. Мино Райола: «Златан позвонил мне и сказал, что хочет завершить карьеру в «Наполи»
6. Арены ЦСКА и «Краснодара» — претенденты в номинации «Стадион года».
7. Владимир Габулов: «Я верю, что у меня еще все впереди».
8. Не последние самураи. Кто из японских игроков стал незаменимым в Германии.
Фото: Global Look Press