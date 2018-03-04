«Краснодар» и ЦСКА одержали победы, «Зенит» оступился на «Амкаре» в 21-м туре РФПЛ; Икер Касильяс покинет «Порту», Лоренцо Инсинье будет сотрудничать с Мино Райолой. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 марта.

1. Премьер лига. 21-й тур

«Краснодар» выиграл у «Ростова», «Зенит» и «Амкар» не забили мячей, ЦСКА победил «Урал».

2. «Анжи» стал обладателем премии «Лига Fair Play»

Премия вручается ежемесячно на основании оценок делегатов матчей по шести параметрам, рекомендованным УЕФА.

3. Икер Касильяс летом покинет «Порту»

Такое решение принято в связи с желанием клуба сократить финансовые расходы.

4. Лоренцо Инсинье станет клиентом Мино Райолы

Ранее Райола утверждал, что не имеет никаких контактов с футболистом «Наполи».

5. «Лестер» в прошлом сезоне получил прибыли больше, чем «Челси» и «Ливерпуль»

Это случилось во многом благодаря дебюту клуба в Лиге чемпионов.

 

Фото:  Сергей Дроняев

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