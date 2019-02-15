«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в Лиге Европы, общество «Динамо» одобрило продажу акций клуба ВТБ, Диего Симеоне продлил контракт с «Атлетико». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 февраля.

1. Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» и «Байер» голов не забили

Ответная встреча между командами пройдет в Леверкузене 21 февраля.

2. Общество «Динамо» одобрило продажу акций клуба ВТБ

Банк ВТБ был владельцем бело-голубых с 2009 по 2016 год

3. Диего Симеоне продлил контракт с «Атлетико»

Новое соглашение рассчитано до 2022 года.

4. Вадим Васильев покинул пост вице-президента «Монако»

Он был помощником Дмитрия Рыболовлева в клубе с 2013 года.

5. Сесар Навас решил завершить карьеру

«Рубин» сделал заявление на официальном сайте.

6. Футболист юношеской команды «Реймса» умер перед матчем чемпионата Франции

У 15-летнего Мохамеда Савана накануне игры остановилось сердце.

Фото: Global Look Press

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