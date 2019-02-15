«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в Лиге Европы, общество «Динамо» одобрило продажу акций клуба ВТБ, Диего Симеоне продлил контракт с «Атлетико». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 февраля.
1. Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» и «Байер» голов не забили
Ответная встреча между командами пройдет в Леверкузене 21 февраля.
2. Общество «Динамо» одобрило продажу акций клуба ВТБ
Банк ВТБ был владельцем бело-голубых с 2009 по 2016 год
3. Диего Симеоне продлил контракт с «Атлетико»
Новое соглашение рассчитано до 2022 года.
4. Вадим Васильев покинул пост вице-президента «Монако»
Он был помощником Дмитрия Рыболовлева в клубе с 2013 года.
5. Сесар Навас решил завершить карьеру
«Рубин» сделал заявление на официальном сайте.
6. Футболист юношеской команды «Реймса» умер перед матчем чемпионата Франции
У 15-летнего Мохамеда Савана накануне игры остановилось сердце.
Фото: Global Look Press