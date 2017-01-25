Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем». Детали контракта не раскрываются.

Это новость, которая обрадует болельщиков «Ливерпуля» во всем мире, учитывая, как Коутиньо превратился в первоклассного исполнителя за четыре года пребывания на «Энфилде». И сам Коутиньо подчеркивает влияние, которое болельщики оказали на его решение связать свое будущее с «Ливерпулем».

«С тех пор, как я перешел в клуб, болельщики всегда встречали меня с распростертыми объятиями. Я перевез сюда свою семью и фанаты всегда относились к нам хорошо, мы всегда чувствовали себя в Ливерпуле как дома, мы чувствуем себя частью этого города. Это важнейший фактор, почему я решил остаться здесь на более длительный срок.

Я хочу поблагодарить каждого болельщика за вашу веру в меня. Я надеюсь, что смогу продолжать оправдывать ее и сделаю все возможное на футбольном поле, чтобы забивать как можно больше голов и отдавать как можно больше голевых передач, которые помогут нам выигрывать титулы и трофеи.

Юрген Клопп — прекрасный тренер. Мы все видим, как много он изменил в клубе и как сильно все изменится в будущем. Он — победитель.

Не только я, но и любой другой игрок считает большой честью играть за этот великий клуб за этого великого тренера. Мы все чувствуем, что нас ждет прекрасное будущее и это положительно сказывается на коллективе» — заявил Коутиньо.

Футболист подписал долгосрочное соглашение, которое вступит в силу с 1 июля 2017 года. Клуб не раскрывает условия контракта.

Как сообщалось ранее, договор рассчитан на 5 лет и в нем не прописана опция выкупа. Кроме того, Коутиньо стал самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля».

Фото: официальный сайт «Ливерпуля»

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»