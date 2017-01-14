«Коринтианс» отказался от подписания контракта с Дидье Дрогба

Нападающий Дидье Дрогба не перейдет в «Коринтианс». Ранее сообщалось, что стороны близки к подписанию контракта.

Агенты 38-летнего ивуарийца, находящегося в статусе свободного агента, предлагали бразильской команде подписать контракт с Дрогба с зарплатой примерно 120 тысяч евро в месяц, однако руководство «Коринтианс» решило отказаться от услуг Дрогба.

«При всем уважении к игроку, я не одобряю этой идеи. Я прошу прощения у болельщиков, которые разочарованы», – заявил спортивный директор клуба Флавио Адауто.

За 2 сезона в MLS Дидье Дрогба провел 39 матчей и отметися 22 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe