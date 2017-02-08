Консул Украины: «Футбол – это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости»

Во вчерашнем матче Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» болельщики хозяев вывесили баннер, который адресовался украинскому форварду «Бетиса» Роману Зозули. Данную ситуацию прокомментировал консул Украины в Германии Вадим Костюк.

«Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов флагмана мирового футбола, как в адрес украинского игрока Романа Зозули, так и в адрес всех патриотов Украины, во время матча Кубка Германии «Бавария» – «Вольфсбург».

Мы адресуем правлению «Баварии» соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба. Особенно странно воспринимать такие действия на территории Баварии, учитывая исторические факты, которые связывают этот регион с зарождением и развитием одного из самых ужасных нацистских режимов мира. Футбол – это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости», – написал Костюк на своей странице в Facebook.

Напомним, что на баннере болельщиков «Баварии» было написано: «Наци, убирайтесь из футбола! Зозуля, пошел вон». Таким образом немецкие болельщики поддержали фанатов «Райо Вальекано».

Фото: Global Look Press

Источник: страница Вадима Костюка в Facebook