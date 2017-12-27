Константин Зырянов завершил карьеру и стал главным тренером «Зенита-2»

40-летний футболист «Зенита-2» Константин Зырянов объявил о завершении профессиональной карьеры. Теперь спортсмен будет работать главным тренером фарм-клуба петербуржцев.

«Я могу сказать, что все это стало небольшим сюрпризом. Я готовился продолжать карьеру еще полгода, но когда поступило предложение, подумал, поразмыслил и не стал отказываться, потому что предложения возглавить «Зенит-2» поступают не каждый день.

До меня команду тренировали очень сильные личности, которые внесли немалый вклад в развитие петербургского футбола — и Анатолий Давыдов, и Владислав Радимов. Поэтому на мне теперь лежит большая ответственность. Понимаю, что будет очень тяжело и интересно.

Шансов увидеть на футбольном поле меня больше нет? Я думаю, что было бы разумно, раз я стал тренером, повесить бутсы на гвоздь. Поэтому теперь если и сыграю, то только за ветеранов», — заявил сам Зырянов.

В «Зенит-2» Константин перешел из основной команды сине-бело-голубых в 2014 году. За клуб ФНЛ он провел 88 матчей и забил 10 голов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ФК «Зенит»