Константин Зырянов: «Нынешний сезон станет последним в моей игровой карьере»

Автор: Дмитрий Темников 0

Футболист «Зенита-2» Константин Зырянов завершт карьеру по окончании сезона 2017/18. Об этом сообщил сам полузащитник. 

«Свои функции обговаривал с Анатолием Давыдовым – они будут те же самые, что при Владиславе Радимове. Я играющий тренер с акцентом на слово «играющий». У меня тренерская лицензия категории B, сейчас обучаюсь на категорию А. В ноябре последняя сессия и итоговый экзамен.

Нынешний сезон станет последним в профессиональной карьере футболиста Константина Зырянова! По окончании этого контракта играть я точно не буду. Для меня этот год – последний вызов», — подытожил 39-летний игрок.

Напомним, этим летом Зырянов продлил с фарм-клубом сине-бело-голубых контракт сроком на один год. В структуре «Зенита» Константин выступает с 2007 года, выиграв в команде Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, а также три чемпионата России и один национальный Кубок.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт день за днем»

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