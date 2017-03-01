Константин Сарсания: «Существует интерес по Ерохину, Полозу, Азмуну и Джанаеву»

Европейские клубы были заинтересованы сразу в четырех футболистах «Ростова». Российский функционер и главный тренер литовского «Атлантаса» Константин Сарсания рассказал, за кем именно следили европейские клубы и почему «ростовчане» решили никого не отпускать.

«Российский чемпионат просматривается, за границей знают, что это сложная лига. Поэтому интерес есть, вопрос в сумме. У нас ведь как? Человек только начинает хорошо играть, сразу просит большие деньги.

«Существует интерес по Ерохину, Полозу, Азмуну, Джанаеву. Лиги разные. Например, Полоза хочет тот же «Аякс» и один итальянский клуб. Много кто ведет Азмуна: «Лацио» делал конкретное предложение, была заинтересованность от Дортмунда. Когда Сердар долго не забивал, «Боруссия» обратила внимание на Полоза. Понятно, что такие клубы не покупают сразу, а ведут людей, но мы все равно приняли решение до лета никого не отпускать. Хотим, чтобы команда решила задачи – как можно дальше прошла в Лиге Европы и заняла еврокубковое место.

Напомним, что в декабре 2015 года Константину поступило предложение из «Ростова» поработать в качестве советника президента.

Меня попросили помочь – я и помогаю. Очень рад, что появилась возможность снова поработать с Курбаном Бекиевичем и стать частью команды, которая завоевала второе место в чемпионате и попала в Лигу чемпионов», — заявил Сарсания.

«Ростов» идет на седьмом месте имея в активе 25 очков. Также, «ростовчане» продолжают борьбу за Лигу Европы, где в 1/8 финала сыграют с «Манчестер Юнайтед». Матчи пройдут 9 и 16 марта.

Фото: Р-Спорт

Источник: Eurosport.ru