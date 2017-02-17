Константин Сарсания: «10 лет назад в «Зенит» мог перейти Луис Суарес»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

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В 2007 году петербургский «Зенит» мог купить одного из лучших футболистов мира на данный момент. Об этом сообщил экс-спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.

«Действительно, «Зенит» собирался приобрести двух нападающих. Ими являлись Луис Суарес и Лисандро Лопес. Мы хотели приобрести их в 2007 году. Но переговоры так и не состоялись, поэтому не удалось взять ни одного из них», — заявил Сарсания.

Сейчас уругвайский форвард выступает в испанской «Барселоне». Одним из самых значимых достижений в карьере Суареса стала победа в Лиге чемпионов 2014/15.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс

 

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Дмитрий Темников
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