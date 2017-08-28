Константин Рауш: «Я очень рад, что меня вызвали в сборную России. Нужно немного времени, чтобы привыкнуть к команде»

Автор: Евгений Морозов 0

Защитник «Кельна» Константин Рауш рад вызову в состав национальной команды России. По словам футболиста, адаптация проходит быстро, он очень доволен.

 — Поделитесь впечатлениями о приглашении в сборную России.

— Я очень рад, что меня вызвали. Нужно немного времени, чтобы привыкнуть к команде, познакомиться со всеми. Сегодня была первая тренировка. Все прошло нормально.

— Удивились, когда вам позвонил Черчесов?

— Конечно. Я в Германии же играю очень давно. Но я был очень рад его звонку.

— Что в Германии думают о российском футболе?

— Если честно, в Германии его не показывают: только Бундеслигу, Англию, Испанию. Но я иногда стараюсь включать матчи РФПЛ.

— Вам ближе схема с тремя или с четырьмя защитниками?

— Мне без разницы. Мы же в Кельне по-разному играем, тренируем каждый вариант

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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