Константин Зырянов: «Кто летит на сборы с «Зенитом-2»? Шатов в списке есть, Дзюбы — нет»

Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов обсудил список игроков, которые полетят на межсезонный сбор с командой. Специалист ответил, находятся ли в числе сборников Артем Дзюба и Олег Шатов.

«У меня есть список, кто летит на сборы. В этом списке Шатов есть. Дзюбы в этом списке нет. Тут решение принимаю не я. Мне сказали, кого брать. Если у кого-то есть желание тренироваться с командой «Зенит-2» – я не буду против.

Я так понимаю, Артем решает свои вопросы: или подыскивает другой клуб, или хочет вернуться в основной состав — этого я не знаю», – подытожил Зырянов.

Ранее появлялась информация, что Дзюба может продолжить карьеру в тульском «Арсенале» или «Уфе». Сам 29-летний форвард хочет остаться в РФПЛ.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ФАН