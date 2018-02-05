Коммерческий директор ЦСКА: «В Белграде ЦСКА получит меньшую поддержку, чем мог бы. УЕФА нарушил принцип честной игры»

Автор: Дмитрий Темников 0

Лига чемпионов. 5 тур. ЦСКА — «Бенфика» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 22 ноября 2017 г.

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян заявил об отправке москвичами запроса «Црвене Звезде» на получение билетов для российских болельщиков. 13 февраля в Белграде «армейцы» проведут с красно-белыми первую игру 1/16 финала Лиги Европы.

«Думаем над реализацией билетов на матч с «Црвеной Звездой». Отправили запрос на 1000 билетов в фан-сектор. Думаем, этого хватит. Будем надеяться на них и на то, как быстро они отреагируют на запрос и пришлют билеты экспресс-почтой. Продажу билетов начнем сразу, как только получим их. К сожалению, мы оказались крайними в этой истории. Получается, что принцип честной игры, на который так ссылается УЕФА, был нарушен. Клуб, который не был наказан, получил за неделю до матча возvожность реализовать билеты на матч.

Соответственно, цена на перелеты месяц-два назад и за неделю до игры неравные. Скорее всего, меньшее число болельщиков полетит на матч, а ЦСКА получит меньшую поддержку, чем мог бы», — сказал Зарубьян.

Напомним, сегодня УЕФА удовлетворил апелляцию белградского клуба о том, чтобы игра прошла со зрителями. Ранее представители организации заявляли, что сербская команда будет наказана и первый матч противостояния 1/16 финала против красно-синих состоится на арене «Райко Митич» без зрителей.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

 

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