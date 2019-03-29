Коммерческий директор ЦСКА рассказал о причинах роста посещаемости матчей команды

Функционер перечислил меры, принимаемые клубом для привлечения болельщиков на стадион. А также отметил красивую игру команды как определяющий фактор заполняемости трибун.

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал, за счет чего удалось достичь прогресса в посещаемости домашних матчей московской команды.

«Вы правы, посещаемость действительно радует. На сегодняшний день она составляет около 20 тысяч в среднем за матч, это весьма приличный показатель. У такого прогресса есть целый комплекс причин. Вне всякого сомнения, интерес болельщиков к нашей обновленной команде и к футболу в ее исполнении. ЦСКА демонстрирует очень симпатичную игру, ребята полностью выкладываются в каждом матче. Логично, что такой футбол привлекает болельщиков на стадион. Люди понимают, насколько интересно наблюдать за командой именно вживую, с трибуны. Отдача, которая исходит от наших футболистов, никого не может оставить равнодушным.

Еще один немаловажный фактор. Как мы и обещали, постепенно доводим до ума ряд сервисов на стадионе, стараемся сделать все необходимое для удобства болельщиков, прислушиваемся к их идеям. По возможности стараемся реализовать самые интересные задумки. Перед началом матчей ПФК ЦСКА проходит насыщенная развлекательная программа, организована так называемая фан-зона, которая постепенно набирает популярность и привлекает всё больше людей. Приятно, что ради этого многие болельщики стали приходить на стадион заблаговременно. Не к моменту стартового свистка, а примерно за час до начала игры, чтобы поучаствовать в различных розыгрышах и других предматчевых мероприятиях, которые проводит клуб», — сказал Зарубьян.

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

Источник: оф. сайт ПФК ЦСКА