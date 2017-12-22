Комментировать матч «Реал» — «Барселона» будут Валерий Карпин и Кирилл Дементьев

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Валерий Карпин

Завтра, 23 декабря, состоится встреча»Реал» – «Барселона», которую покажут по Первому каналу в 15:00 по московскому времени. Стало известно, кто будет комментировать Эль Класико.

Вести центральный матч 17-го тура чемпионата Испании будут главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и журналист Кирилл Дементьев. Трансляция будет вестись со стадиона «Сантьяго-Бернабеу» в Мадриде.

После 16 туров «Барселона» идет на первом месте в турнирной таблице Примеры, опережая «Реал», находящийся на 4-й строчке, на 11 очков.

Напомним, что 19 декабря Валерий Карпин был назначен главным тренером «Ростова».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Пресс-служба Первого канала

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