Комментировать матч «Реал» — «Барселона» будут Валерий Карпин и Кирилл Дементьев

Завтра, 23 декабря, состоится встреча»Реал» – «Барселона», которую покажут по Первому каналу в 15:00 по московскому времени. Стало известно, кто будет комментировать Эль Класико.

Вести центральный матч 17-го тура чемпионата Испании будут главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и журналист Кирилл Дементьев. Трансляция будет вестись со стадиона «Сантьяго-Бернабеу» в Мадриде.

После 16 туров «Барселона» идет на первом месте в турнирной таблице Примеры, опережая «Реал», находящийся на 4-й строчке, на 11 очков.

Напомним, что 19 декабря Валерий Карпин был назначен главным тренером «Ростова».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Пресс-служба Первого канала

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