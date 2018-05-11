Сергей Кривохарченко: «Цена матча «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд составит 30 млн евро»

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 34-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд. Спортивный обозреватель уверен, что «шмели» будут играть в оборонительный футбол.

«В 34-ом туре Бундеслиги главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман может лишить дортмундскую «Боруссию» места в лиги чемпионов. Команда отстает на три очка, в этом матче «Хоффенхайму» нужна победа, — сказал Сергей Кривохарченко в эфире «Ставка ТV». — А вот «желто-черных» устроит ничья или минимальное поражение, подопечные Петера Штегера будут играть в оборонительный футбол. «Хоффенхайм» находится в очень хорошей форме, команда регулярно побеждает и набирает очки. Понимая всю важность, «сине-белые» не будут играть в открытый футбол. Игра будет идти от обороны с обеих сторон».

Как говорит журналист, хозяев устроит только победа. «Молодой главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман уже привлек к себе внимание известных европейских топ-клубов: «Бавария», «Боруссия» Д, «Арсенал». Действительно, специалист показал, что командой можно руководить в тяжелой кризисной ситуации. Дело в том, что первая часть сезона получилась для команды слишком тяжелой. Из-за лиги Европы команда плохо выступала в Бундеслиге, надежд на еврокубки почти не было, но после прихода Нагельсмана команда изменилась. Индивидуальные разговоры с игроками, отказ от ротации, перестройка тренировочного процесса — все это дало толчок «Хоффенхайму» во второй части чемпионата, и сейчас команда претендует на лигу чемпионов. Цена матча против «Боруссии» составит около 30 млн евро, столько заработает команда, которая попадет в ЛЧ, это также скажется на исходе события матча. Я бы поставил на «ТМ 3,5» за 2,04», — дал свой прогноз Сергей Кривохарченко.

Матч «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д состоится на стадионе «Вирзоль-Рейн-Неккар-арена» в субботу, 12 мая, начало игры в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Ставка TV»

Фото: Global Look Press