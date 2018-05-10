Комментатор Михаил Поленов: «Леванте» и «Барселоне» ничто не помешает сыграть в свое удовольствие»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Поленов поделился прогнозом на матч 37-го тура испанской Ла Лиги «Леванте» — «Барселона». По мнению спортивного журналиста, стоит ждать открытой игры.

«Чемпион страны играет против «Леванте». В последних турах практически не осталось интриги, исключение лишь борьба за седьмую еврокубковую строчку. И это для зрителя даже в плюс, можно расслабиться, — отметил Михаил Поленов в эфире «Ставка ТV». — Пример этому мы увидели в Эль-Класико, где неотягощенные турнирными задачами «Реал» и «Барса» выдали достаточно яркую концертообразную игру. Ничто не помешает и «Леванте» с «Барселоной» сыграть в свое удовольствие».

По словам комментатора, у «Леванте» главная задача — не вылететь, она уже выполнена. «Вообще команда занимает не свое место и гораздо сильнее соседей по таблице. У них есть ресурсы ведения своей собственной игры, например, капитан Моралес. Лидер по самым разным показателям: голы забивает, пасы раздает. От него многое зависит, но в целом «Леванте» свой атакующий потенциал по ходу нынешнего чемпионата Испании так и не реализовал. Что касается «Барселоны», то у нее за плечами довольно противоречивый сезон. Чемпионы, обладатели кубка — настроение у игроков должно быть приличным. Я жду открытой игры и рекомендую брать «обе забьют» за 1.70» — сделал свой прогноз Михаил Поленов.

Матч «Леванте» — «Барселона» состоится на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в воскресенье 13 мая, начало игры в 21:45 по московскому времени.

Источник: «Ставка TV»

Фото: Global Look Press

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