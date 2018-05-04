Комитет УЕФА предъявил обвинения «Спартаку» по итогам матча с «Атлетиком»

Дисциплинарный комитет УЕФА по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» — «Спартак» (1:2) открыл два дисциплинарных дела. Дела будут рассмотрены 31 мая.

«Спартаку» предъявлены обвинения в том, что болельщики команды зажигали файеры и бросали посторонние предметы, а также устраивали беспорядки. «Атлетик» обвиняется в аналогичных нарушениях своих фанатов и ненадлежащей организации матча.

Дела будут рассмотрены УЕФА 31 мая.

Напомним, перед матчем во время беспорядков в Бильбао скончался полицейский, а четверо фанатов «Спартака» получили травмы.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА

