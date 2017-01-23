Комиссия ФИФА проведет проверку на «Крестовском» в конце февраля

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Крестовский

Стали известны сроки, когда петербургский стадион «Крестовский» будет осмотрен делегацией из ФИФА. Об этом лично сообщил президент РФС Виталий Мутко.

По словам Виталия Леонтьевича, будущая арена для ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций-2017 пройдет проверку в последние дни зимы. Инспекторы ФИФА проверят общую готовность «Крестовского» к проведению матчей международного масштаба и доложат об этом главе организации Джанни Инфантино.

По некоторым данным, стадион на Крестовском острове будет сдан в эксплуатацию в марте. На текущий момент практически все строительные работы завершены.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Интерфакс

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Стало известно, как будет выглядеть талисман Саранска как города ЧМ-2018

Владимир Путин посоветовал не перестраивать Калининград за счет подготовки к ЧМ-2018

Отряды казаков будут обеспечивать безопасность на матчах Кубка Конфедераций

Добавить комментарий

Войти с помощью: 