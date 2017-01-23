Комиссия ФИФА проведет проверку на «Крестовском» в конце февраля

Стали известны сроки, когда петербургский стадион «Крестовский» будет осмотрен делегацией из ФИФА. Об этом лично сообщил президент РФС Виталий Мутко.

По словам Виталия Леонтьевича, будущая арена для ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций-2017 пройдет проверку в последние дни зимы. Инспекторы ФИФА проверят общую готовность «Крестовского» к проведению матчей международного масштаба и доложат об этом главе организации Джанни Инфантино.

По некоторым данным, стадион на Крестовском острове будет сдан в эксплуатацию в марте. На текущий момент практически все строительные работы завершены.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Интерфакс