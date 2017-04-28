Колумнист еженедельника «Футбол» стал послом ЧМ-2018

Известный футбольный комментатор и автор еженедельника «Футбол» Илья Казаков стал послом Саранска как города-организатора ЧМ-2018. Илья Казаков стал уже шестым послом столицы Мордовии.

«Бабушка по материнской линии была из деревни с удивительным названием – Свеженькая, — вспоминает Казаков. — Как сейчас помню адрес, который я выводил на конвертах: Мордовская АССР, Зубово-Полянский район, деревня Свеженькая. Для меня, уже совершенно городского мальчугана, деревенская жизнь была веселым недоразумением. Вокруг были заповедные леса, до границы с рязанской областью – рукой подать. Я кайфовал, копал картошку в августе, плавал в прудах на плотах из бывших калиток. Собирал корзины грибов и ягод. И учил новые слова – мордва (бабушка была русской, и этого слова я в своей подмосковной жизни не слышал), дойка, выпас», — рассказал Илья Казаков.

Руководитель АНО «Дирекция Саранск-2018» Алексей Плешачков отметил большой футбольный опыт нового посла: «Он знает о футболе все и даже больше. — Более двадцати лет продолжается успешная карьера Ильи Казакова как спортивного журналиста. За его плечами пять Чемпионатов мира по футболу, четыре Чемпионата Европы, работа на ведущих спортивных телеканалах страны. С 2005 по 2015 он работал пресс-атташе сборной России по футболу. Илья – автор книг «Настоящая сборная» и «Foot’Больные люди»

Ранее роль посла Саранска приняли четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, радиоведущая Татьяна Гордеева, заслуженный артист Республики Мордовия Станислав Дужников, народный артист России Игорь Бутман и полузащитник сборной России по футболу Кирилл Панченко.

Источник: официальный сайт ЧМ-2018

Фото: еженедельник «Футбол»

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»