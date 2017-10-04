Колумбийский певец Maluma станет исполнителем гимна ЧМ-2018

Колумбийский певец Maluma уже получил известность по всему миру. Вероятно, он станет автором гимна ЧМ-2018.

Утверждается, что колумбиец уже дал ФИФА свое согласие и приступил к работе над треком. Именно международная федерация выбирает исполнителя.

Maluma известен как исполнитель трека El Perdedor, который собрал 1 миллиард просмотров на видеохостинге YouTube. Он станет вторым колумбийцем-исполнителем гимна ЧМ. В 2010 году с песней Waka Waka исполнителем гимна ЧМ была Шакира.

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»