Колумбийский певец Maluma станет исполнителем гимна ЧМ-2018

Автор: Владимир Шевелев 0

Maluma

Колумбийский певец Maluma уже получил известность по всему миру. Вероятно, он станет автором гимна ЧМ-2018.

Утверждается, что колумбиец уже дал ФИФА свое согласие и приступил к работе над треком. Именно международная федерация выбирает исполнителя.

Maluma известен как исполнитель трека El Perdedor, который собрал 1 миллиард просмотров на видеохостинге YouTube. Он станет вторым колумбийцем-исполнителем гимна ЧМ. В 2010 году с песней Waka Waka исполнителем гимна ЧМ была Шакира.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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