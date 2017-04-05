Количество команд-участниц в РФПЛ может быть сокращено

Руководство РФПЛ планирует сократить количество команд-участниц на один-два сезона. По их мнению такая мера повысит общий уровень лиги и финансовую стабилизацию.

«Мы говорили о том, что готовы даже не то, чтобы расширить премьер-лигу, а наоборот — сократить число команд. Сокращение премьер-лиги — это не цель, а средство; целью является повышение общего уровня лиги. Нужен какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться — к примеру, до 14 команд. Это как один из вариантов.

Клубы должны обладать соответствующей базой, быть финансово стабильными, иметь соответствующую детскую академию. Клубы не должны быть «одноразовыми». Учитывая эти показатели, расширение премьер-лиги сейчас невозможно.

Клубы должны давать четкие финансовые гарантии, чтобы из раза в раз не повторялась ситуация, когда в процесс вмешивается президент РФС и просит того или иного руководителя региона не дать команде сняться. Тут есть много различных вариантов действия. Один из них — это как раз возможное сокращение лиги. Расширять ее сейчас ни в коем случае не надо, мы не готовы к этому, так как финансовая стабильность у нас сильно хромает», — рассказал Прядкин.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС