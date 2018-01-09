Количество билетов 4-й категории на ЧМ-2018 может быть увеличено

Автор: Дмитрий Темников 0

ЧМ-18

На первом этапе продаж на ЧМ-2018 была реализована половина из 350 тысяч выделенных билетов 4-й категории, предназначенной для граждан РФ. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что российская сторона ведет переговоры с ФИФА по поводу увеличении квоты самой дешевой категории билетов. 

«Увеличение количества билетов 4-й категории возможно. Мы ведем эту работу с ФИФА и надеемся на положительный результат. В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж», — заявил Сорокин.

По некоторым данным, дополнительные билеты 4-й категории поступят в продажу с 13 марта по 3 апреля. Их можно будет приобрести в порядке живой очереди, данная категория билетов стоит 1280 рублей.

Фото: Global Look Press
Источник: Известия

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