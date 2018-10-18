Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения, Арда Туран подозревается в связях с организатором переворота в Турции, «Рубин» отстранили на два сезона в еврокубках. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 октября.

1.Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в хулиганстве и побоях

Хроника падения.

2. Арда Туран подозревается в связях с организатором переворота в Турции в 2016 году

Прокуратура Стамбула начала расследование.

3. «Рубин» отстранили от двух сезонов в еврокубках

В «Рубине» изучают возможность обжалования решения УЕФА.

4. «Бетис» намерен подписать Зинченко

Клуб попробует подписать футболиста уже в январе.

5. Футболисты «Анжи» решили играть против ЦСКА

Ранее сообщалось, что игроки «Анжи» намерены бойкотировать матч с ЦСКА, если не будут погашены долги по заработной плате.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею