Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения, Арда Туран подозревается в связях с организатором переворота в Турции, «Рубин» отстранили на два сезона в еврокубках. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 октября.
1.Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в хулиганстве и побоях
Хроника падения.
2. Арда Туран подозревается в связях с организатором переворота в Турции в 2016 году
Прокуратура Стамбула начала расследование.
3. «Рубин» отстранили от двух сезонов в еврокубках
В «Рубине» изучают возможность обжалования решения УЕФА.
4. «Бетис» намерен подписать Зинченко
Клуб попробует подписать футболиста уже в январе.
5. Футболисты «Анжи» решили играть против ЦСКА
Ранее сообщалось, что игроки «Анжи» намерены бойкотировать матч с ЦСКА, если не будут погашены долги по заработной плате.
Фото: Global Look Press