Кокорина и Мамаева защищает адвокат главаря банды Цапков

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, помещенных в изолятор временного содержания на Петровке, 38 на 48 часов, защищает адвокат Умалат Сайгитов. Он известен тем, что представлял интересы правой руки главаря банды Цапков — Сергея Цапка – Вячеслава Цеповяза.

Цапковская ОПГ (Кущёвская ОПГ) — организованная преступная группировка с широкими связями в правоохранительных органах, спецслужбах, криминальном мире в РФ и за рубежом, наиболее активно действовавшая с начала 1990-х годов в станице Кущёвской и Кущёвском и Ленинградском районах Краснодарского края. Группировка получила широкую известность после того, как 4 ноября 2010 года ее участники совершили массовое убийство двенадцати человек, в том числе детей. В мае 2018 года оставшиеся на свободе руководители группировки начали исчезать, по некоторым источникам — скрываются за рубежом.

Умалат Сайгитов на первом заседании суда по делу Вячеслава «Цапка» смог «откупиться» суммой в 150 тысяч рублей. Однако, после того, как начался буквально народный бунт, суд пересмотрел дело, и подсудимый получил 12 лет колонии.

До Сайгитова шесть адвокатов, к которым обращались футболисты и их доверенные лица, отказались защищать Кокорина и Мамаева, так как считали это дело вредным для репутации.

Напомним, 27-летний Александр Кокорин, выступающий за «Зенит», и 30-летний Павел Мамаев, являющийся игроком «Краснодара», в компании своих друзей участвовали в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. МВД возбудило в отношении Кокорина и Мамаева уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Кокорин и Мамаев признали свою вину, но произошло это после того, как футболистов собирались объявить в федеральный розыск.

«Они нормальные ребята и, конечно, раскаиваются, и понятно, кто виноват, а кто нет. Они намерены извиниться, это и была их позиция с самого начала», — заявил Умалат Сайгитов. Кроме того, он заявил, что СМИ оказывают «грандиозное давление» на правоохранительные органы и власти, добавив, что «никто не подумал написать о футболистах что-нибудь хорошее».

Вся информация о Деле Кокорина и Мамаева:

10 октября, среда

Александр Кокорин и Павел Мамаев признали вину

Александр Кокорин отправился в камеру вслед за своим другом

МВД: «Мамаев – подозреваемый в рамках дела по статье «Хулиганство», он задержан»

Александр Кокорин пришел в полицию

Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист не явился на допрос

Кокорин не явился на допрос в отведенное время

Мамаев летом сбежал со сбора «Краснодара»

Павел Мамаев прибыл на допрос в ГУ МВД

Александр Кокорин и Павел Мамаев до сих пор не явились для дачи показаний

Отец Павла Мамаева находился в федеральном розыске по делу о разбое

Шесть адвокатов отказались защищать Александра Кокорина и Павла Мамаева

Кокорин и Мамаев не пришли в полицию — их принудительно доставят в участок к 15 часам

Отец Павла Мамаева назвал «чертями» руководство «Краснодара»

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Пранкеры позвонили Сергею Фурсенко и узнали его мнение касательно инцидента с участием Александра Кокорина

Юрий Семин: «Кокорин и Мамаев предали свою профессию»

9 октября, вторник

РФС может пожизненно дисквалифицировать Кокорина и Мамаева



Кокорин и Мамаев не приехали на допрос

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Избитый Александром Кокориным и Павлом Мамаевым водитель прокомментировал произошедшее

«Краснодар» направил заявление в РФС о расторжении контракта с Павлом Мамаевым

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Жена Мамаева опровергла слухи о своем разводе с футболистом

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Дмитрий Песков: «Кремль обратил внимание на ситуацию с Мамаевым и Кокориным»

РПЛ: «Хулиганам не место в футболе!»

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Полиция завела уголовное дело по факту избиения Кокориным и Мамаевым водителя ведущей Первого канала

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Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала

8 октября, понедельник

Опубликовано видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака

Возбуждено уголовное дело за побои с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева

Пресс-служба «Краснодара» о драке Мамаева: «Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Это личное дело футболиста»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника в московском кафе

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей», Mash , Википедия, «Комсомольская правда»

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