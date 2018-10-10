Кокорина и Мамаева защищает адвокат главаря банды Цапков

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, помещенных в изолятор временного содержания на Петровке, 38 на 48 часов, защищает адвокат Умалат Сайгитов. Он известен тем, что представлял интересы правой руки главаря банды Цапков — Сергея Цапка – Вячеслава Цеповяза.
Цапковская ОПГ (Кущёвская ОПГ) — организованная преступная группировка с широкими связями в правоохранительных органах, спецслужбах, криминальном мире в РФ и за рубежом, наиболее активно действовавшая с начала 1990-х годов в станице Кущёвской и Кущёвском и Ленинградском районах Краснодарского края. Группировка получила широкую известность после того, как 4 ноября 2010 года ее участники совершили массовое убийство двенадцати человек, в том числе детей. В мае 2018 года оставшиеся на свободе руководители группировки начали исчезать, по некоторым источникам — скрываются за рубежом.
Умалат Сайгитов на первом заседании суда по делу Вячеслава «Цапка» смог «откупиться» суммой в 150 тысяч рублей. Однако, после того, как начался буквально народный бунт, суд пересмотрел дело, и подсудимый получил 12 лет колонии.
До Сайгитова шесть адвокатов, к которым обращались футболисты и их доверенные лица, отказались защищать Кокорина и Мамаева, так как считали это дело вредным для репутации.
Напомним, 27-летний Александр Кокорин, выступающий за «Зенит», и 30-летний Павел Мамаев, являющийся игроком «Краснодара», в компании своих друзей участвовали в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. МВД возбудило в отношении Кокорина и Мамаева уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
Кокорин и Мамаев признали свою вину, но произошло это после того, как футболистов собирались объявить в федеральный розыск.
«Они нормальные ребята и, конечно, раскаиваются, и понятно, кто виноват, а кто нет. Они намерены извиниться, это и была их позиция с самого начала», — заявил Умалат Сайгитов. Кроме того, он заявил, что СМИ оказывают «грандиозное давление» на правоохранительные органы и власти, добавив, что «никто не подумал написать о футболистах что-нибудь хорошее».
Вся информация о Деле Кокорина и Мамаева:
10 октября, среда
Александр Кокорин и Павел Мамаев признали вину
Александр Кокорин отправился в камеру вслед за своим другом
МВД: «Мамаев – подозреваемый в рамках дела по статье «Хулиганство», он задержан»
Александр Кокорин пришел в полицию
Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист не явился на допрос
Кокорин не явился на допрос в отведенное время
Мамаев летом сбежал со сбора «Краснодара»
Павел Мамаев прибыл на допрос в ГУ МВД
Александр Кокорин и Павел Мамаев до сих пор не явились для дачи показаний
Отец Павла Мамаева находился в федеральном розыске по делу о разбое
Шесть адвокатов отказались защищать Александра Кокорина и Павла Мамаева
Кокорин и Мамаев не пришли в полицию — их принудительно доставят в участок к 15 часам
Отец Павла Мамаева назвал «чертями» руководство «Краснодара»
Александр Кокорин ответил на звонок пранкера: «Сижу ровно»
Дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева будет вести главное управление МВД Москвы
Пранкеры позвонили Сергею Фурсенко и узнали его мнение касательно инцидента с участием Александра Кокорина
Юрий Семин: «Кокорин и Мамаев предали свою профессию»
9 октября, вторник
РФС может пожизненно дисквалифицировать Кокорина и Мамаева
Кокорин и Мамаев не приехали на допрос
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в полицию на Александра Кокорина и Павла Мамаева
Избитый Александром Кокориным и Павлом Мамаевым водитель прокомментировал произошедшее
«Краснодар» направил заявление в РФС о расторжении контракта с Павлом Мамаевым
Кокорина лишили школьного стенда
Жена Мамаева опровергла слухи о своем разводе с футболистом
Владимир Жириновский посоветовал отправить Кокорина и Мамаева в Сирию
Кокорин и Мамаев разнесли вагон «Сапсана»
Кокорин и Мамаев пели Gangnam Style, избивая чиновника Пака
Мария Захарова: «Представляете: не пробил пенальти – получи стулом в табло»
Дмитрий Песков: «Кремль обратил внимание на ситуацию с Мамаевым и Кокориным»
РПЛ: «Хулиганам не место в футболе!»
Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны
Жена Павла Мамаева Алана подала на развод
Александр Кокорин и Павел Мамаев предлагали 5 млн рублей за видео с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака
«Зенит» сделал официальное заявление о ситуации с Александром Кокориным
В сети появилось видео, в котором видно, как Александр Кокорин и Павел Мамаев избивают водителя ведущей Ольги Ушаковой
«Зенит» намерен расторгнуть контракт с Александром Кокориным
Появилось видео с водителем ведущей Первого канала, которого избили Александр Кокорин и Павел Мамаев
«Краснодар»: «Наложим на Мамаева максимальный штраф, отстраним от тренировок и сделаем все, чтобы разорвать контракт»
Полиция завела уголовное дело по факту избиения Кокориным и Мамаевым водителя ведущей Первого канала
Юрист о драке: «Кокорину может грозить до 8 лет тюрьмы»
Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала
8 октября, понедельник
Опубликовано видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака
Возбуждено уголовное дело за побои с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева
Пресс-служба «Краснодара» о драке Мамаева: «Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Это личное дело футболиста»
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника в московском кафе
Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей», Mash, Википедия, «Комсомольская правда»