Кокорина и Мамаева отвезли в Бутырский следственный изолятор, Смолов их поддержал

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев из Тверского суда города Москвы были отправлены в Бутырский следственный изолятор. Футболистам установлена мера пресечения в виде ареста на 1 месяц и 28 суток — до 8 декабря.

Решение суда пока не вступило в силу – у адвокатов есть три дня на подачу апелляционной жалобы. Адвокат Мамаева – Игорь Бушманов и адвокат Кокорина — Олег Попов намерены опротестовать решение Тверского суда.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выступил со словами поддержки в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева: «Все мы люди и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку, загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом!!! Все нуждаются в прощении и поддержке!!! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!»

27-летний Александр Кокорин, выступающий за «Зенит», и 30-летний Павел Мамаев, являющийся игроком «Краснодара», в компании своих друзей участвовали в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. МВД возбудило в отношении Кокорина и Мамаева уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», наказание по которой может составить 7 лет лишения свободы.

Дело Кокорина и Мамаева. Все подробности

Источник: «Спорт-Экспресс»

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