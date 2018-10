Кокорина и Мамаева отвезли в Бутырский следственный изолятор, Смолов их поддержал

View this post on Instagram

Все мы люди и все мы ошибаемся.Каждый из нас совершал глупые поступки,о которых неоднократно жалел впоследствии.Проще всего сейчас осуждать этих ребят,тем самым только ухудшая ситуацию.Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку,и загладить свою вину перед пострадавшими,и всем обществом в целом!!!Все нуждаются в прощении,и поддержке!!!Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻