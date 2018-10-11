Кокорина и Мамаева отвезли в Бутырский следственный изолятор, Смолов их поддержал

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев из Тверского суда города Москвы были отправлены в Бутырский следственный изолятор. Футболистам установлена мера пресечения в виде ареста на 1 месяц и 28 суток — до 8 декабря.
Решение суда пока не вступило в силу – у адвокатов есть три дня на подачу апелляционной жалобы. Адвокат Мамаева – Игорь Бушманов и адвокат Кокорина — Олег Попов намерены опротестовать решение Тверского суда.
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выступил со словами поддержки в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева: «Все мы люди и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку, загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом!!! Все нуждаются в прощении и поддержке!!! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!»
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Все мы люди и все мы ошибаемся.Каждый из нас совершал глупые поступки,о которых неоднократно жалел впоследствии.Проще всего сейчас осуждать этих ребят,тем самым только ухудшая ситуацию.Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку,и загладить свою вину перед пострадавшими,и всем обществом в целом!!!Все нуждаются в прощении,и поддержке!!!Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻
27-летний Александр Кокорин, выступающий за «Зенит», и 30-летний Павел Мамаев, являющийся игроком «Краснодара», в компании своих друзей участвовали в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. МВД возбудило в отношении Кокорина и Мамаева уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», наказание по которой может составить 7 лет лишения свободы.
Дело Кокорина и Мамаева. Все подробности
Источник: «Спорт-Экспресс»