Кокорин не сыграет на ЧМ-2018, Абрамович может лишиться акций «Челси». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 марта.
1. Александр Кокорин травмировал крестообразные связки колена
Нападающему «Зенита» Александру Кокорину диагностировали повреждение после прохождения медицинского обследования.
2. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы: ЦСКА сыграет с «Арсеналом»
В соперники ЦСКА — единственному российскому клубу, который продолжает выступать в турнире, достался лондонский «Арсенал».
3. Александра Головина признали лучшим игроком недели в Лиге Европы
Российский игрок выиграл голосование за лучшего футболиста недели в турнире, заработав рекордные 89%.
4. Роман Абрамович может лишиться акций «Челси»
Владелец «Челси» Роман Абрамович вскоре может лишиться акций клуба.
5. Сергей Еременко отказался выступать за финскую сборную, сделав выбор в пользу России
19-летний игрок мотивировал свой отказ желанием в будущем попробовать свои силы в национальной команде России.
Фото: Global Look Press