Кокорин не сыграет на ЧМ-2018, Абрамович может лишиться акций «Челси». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 марта.

1. Александр Кокорин травмировал крестообразные связки колена

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину диагностировали повреждение после прохождения медицинского обследования. 

2. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы: ЦСКА сыграет с «Арсеналом»

В соперники ЦСКА — единственному российскому клубу, который продолжает выступать в турнире, достался лондонский «Арсенал».

3. Александра Головина признали лучшим игроком недели в Лиге Европы

Российский игрок выиграл голосование за лучшего футболиста недели в турнире, заработав рекордные 89%.

4. Роман Абрамович может лишиться акций «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович вскоре может лишиться акций клуба. 

5. Сергей Еременко отказался выступать за финскую сборную, сделав выбор в пользу России

19-летний игрок мотивировал свой отказ желанием в будущем попробовать свои силы в национальной команде России.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Хаби Алонсо

ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы; Хаби Алонсо может получить 8 лет тюрьмы. Главные новости дня

Neymar

ЦСКА сыграл вничью в Лиге Европы, «Реал» предлагает 500 млн евро за Неймара, три медали россиян на Олимпиаде. Главные новости дня

Лига Европы. «Спартак» — «Атлетик» — 1:3. Москва. «Открытие Арена». 15 февраля 2018 г.

Провал «Спартака», подвиг «Локомотива», потеря «Зенита». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 