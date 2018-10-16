Кокорин извинился перед потерпевшими, Боярский сравнил его с Д’Артаньяном. Хроника падения

Футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, находящиеся в СИЗО «Бутырка», принесли извинения потерпевшей стороне по уголовному делу о потасовках в Москве с их участием и предложили примирение. Ранее аналогичным образом поступил и Павел Мамаев.
«Ждем соответствующей реакции», — заявил адвокат Александра Кокорина Олег Попов после очных ставок братьев с потерпевшими по уголовному делу. Во время очных ставок, добавил Попов, «все стороны дали показания». «Ждем соответствующие выводы следствия в ближайшее время», — приводит Интерфакс слова адвоката, который уточнил, что в настоящее время братья находятся в статусе подозреваемых, обвинение им пока не предъявлено.
Ранее известный актер Михаил Боярский сравнил Александра Кокорина с Д’Артаньяном. При этом Боярский не оправдывает нападающего «Зенита», но убежден, что творящееся вокруг Кокорина и Мамаева – перебор. «Я напомню, что герои Александра Дюма отрубили голову женщине. Д’Артаньян наставлял рога мужу Констанции, обманом овладел миледи… По современным меркам, это поведение уголовников-рецидивистов, — отметил Михаил Боярский в интервью «Советскому спорту». — Один алкоголик, другой богохульник, третий вообще непонятно кто. Просто мы романтизируем их, хотя всех, по законам РФ, давно посадили бы в тюрьму. О чем вы говорите?! Они закалывали по пять человек в день. Это вам не табуретом по голове».
Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест Александра и Кирилла Кокориных, а также футболиста Павла Мамаева до 8 декабря. Все трое подозреваются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ). В минувшую пятницу на аналогичный срок под арест был отправлен еще один фигурант дела спортсменов — Александр Протасовицкий, подозреваемый только в хулиганстве.
В уголовном деле речь идет о двух драках с участием Кокорина и Мамаева утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в «Кофемании» на ул. Большой Никитской — в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.
Вся информация о деле Кокорина и Мамаева:
16 октября, вторник
Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в побоях
Мамаев и Кокорин попросили о посещении храма при СИЗО
С Павла Мамаева могут быть сняты все обвинения
Игорь Денисов: «Футболисты – последние, с кого молодежь берет пример»
Кокорин встретится с пострадавшими
Из Кокорина и Мамаева сделали матрешек на продажу
15 октября, понедельник
На наказание Кокорина и Мамаева не повлияет опьянение
Адвокат Мамаева: «Условиях в СИЗО вполне сносные. Неудобств Павел не испытывает»
Алексей Попов: «Все мы бухаем и деремся, что-то никто в тюрьму из-за этого не попадает»
Пострадавшие от рук Кокорина и Мамаева чиновники получили государственные награды
Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой не соглашался идти на мировую с Кокориным и Мамаевым
Защита Павла Мамаева подала апелляцию на арест футболиста
Сослан Джанаев: «Кокорин и Мамаев должны понести наказание, но не столь жестокое»
14 октября, воскресенье
Дарья Валитова — о муже Александре Кокорине: «Он мухи не обидит, это может подтвердить любой человек из его окружения»
Понять и простить: российский футбол встает на защиту Кокорина и Мамаева
Хавбек «Локомотива» полагает, что Александр Кокорин и Павел Мамаев уже раскаялись
Отец Павла Мамаева: «Я искренне извиняюсь»
Павлу Мамаеву передали в Бутырку лапшу быстрого приготовления и сладости. Кокориным передач не делали
Кокорину и Мамаеву предложили спортзал в СИЗО
13 октября, суббота
Мирча Луческу и Игорь Лебедев высказались в защиту Кокорина и Мамаева
Страховой полис Кокорина. Максим Михалко – о тех, кого подставил нападающий «Зенита»
Адвокат Кокориных: «Побои на видео не предполагают содержания под стражей»
Избитый чиновник за 100 миллионов рублей готов помириться с Кокориным и Мамаевым
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о готовности принять Кокорина и Мамаева в команду «Ахмат»
12 октября, пятница
Суд арестовал четвертого фигуранта дела Александра Кокорина и Павла Мамаева
Павел Мамаев обжалует заключение под стражу 15 октября
Александр Самедов: «Должна быть очень веская причина, чтобы Мамаев и Кокорин так поступили»
Сослан Гатагов поддержал Александра Кокорина: «Не судите по одному поступку, не зная, какие горы добра сотворил этот мужчина с большой буквы»
«Зенит» заменил баннер с Александром Кокориным в аэропорту на Артема Дзюбу
У российских клубов нет солидарного решения о том, чтобы не предлагать контракты Александру Кокорину и Павлу Мамаеву
Кокорин и Мамаев доставлены в карантинные камеры «Бутырки»
Жена Павла Мамаева заявила о шантаже и получении угроз
11 октября, четверг
Александр Кокорин и Павел Мамаев помещены в СИЗО на два месяца
Кокорина и Мамаева отвезли в Бутырский следственный изолятор, Смолов их поддержал
Суд заключил Павла Мамаева под стражу
Брат Кокорина дал показания против Мамаева
Адвокат Павла Мамаева попросил суд изучить видео из кафе
Александр Кокорин и Павел Мамаев заключены под стражу
Секретарь Общественной комиссии: «Кокорин и Мамаев были готовы к тому, что их арестуют»
Александр Кокорин обратился с извинениями в зале суда
Заседание по Мамаеву задерживается — его адвокат не приехал
Борис Деркач: «Семь лет в одиночной камере не каждый просидит»
«Краснодар» может взыскать 30 миллионов евро у Павла Мамаева
МВД опубликовало видео допроса Александра Кокорина и Павла Мамаева
Отчим Александра Кокорина: «Саша хотел извиниться перед Паком, ему не дали такой возможности»
Павел Мамаев может подать встречный иск на водителя, которого избил
Хоккейный клуб запретил Александру Кокорину и Павлу Мамаеву посещать домашние игры команды и буфет на арене
10 октября, среда
Александр Кокорин и Павел Мамаев признали вину
Александр Кокорин отправился в камеру вслед за своим другом
МВД: «Мамаев – подозреваемый в рамках дела по статье «Хулиганство», он задержан»
Александр Кокорин пришел в полицию
Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист не явился на допрос
Кокорин не явился на допрос в отведенное время
Мамаев летом сбежал со сбора «Краснодара»
Павел Мамаев прибыл на допрос в ГУ МВД
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Отец Павла Мамаева находился в федеральном розыске по делу о разбое
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Кокорин и Мамаев не пришли в полицию — их принудительно доставят в участок к 15 часам
Отец Павла Мамаева назвал «чертями» руководство «Краснодара»
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Дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева будет вести главное управление МВД Москвы
Пранкеры позвонили Сергею Фурсенко и узнали его мнение касательно инцидента с участием Александра Кокорина
Юрий Семин: «Кокорин и Мамаев предали свою профессию»
9 октября, вторник
РФС может пожизненно дисквалифицировать Кокорина и Мамаева
Кокорин и Мамаев не приехали на допрос
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в полицию на Александра Кокорина и Павла Мамаева
Избитый Александром Кокориным и Павлом Мамаевым водитель прокомментировал произошедшее
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РПЛ: «Хулиганам не место в футболе!»
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Жена Павла Мамаева Алана подала на развод
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В сети появилось видео, в котором видно, как Александр Кокорин и Павел Мамаев избивают водителя ведущей Ольги Ушаковой
«Зенит» намерен расторгнуть контракт с Александром Кокориным
Появилось видео с водителем ведущей Первого канала, которого избили Александр Кокорин и Павел Мамаев
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Полиция завела уголовное дело по факту избиения Кокориным и Мамаевым водителя ведущей Первого канала
Юрист о драке: «Кокорину может грозить до 8 лет тюрьмы»
Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала
8 октября, понедельник
Опубликовано видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака
Возбуждено уголовное дело за побои с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева
Пресс-служба «Краснодара» о драке Мамаева: «Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Это личное дело футболиста»
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника в московском кафе
Фото: Vkontakte Веры Стрельцовой
Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей», Mash, «Спорт-Экспресс», Интерфакс,