Кокорин и Мамаев провели очные ставки с пострадавшими, молодежная сборная России осталась без тренера. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 октября.

1. Кокорин и Мамаев провели очные ставки с пострадавшими и попросили поместить их под домашний арест

Хроника падения.

2. Игры 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Она пройдет в знак памяти жертвам трагедии в Керчи.

3. Евгений Бушманов уйдет из молодежной сборной России

46-летний специалист уйдет из команды по собственному желанию.

4. Женщинам вновь запретят посещать футбол в Иране

Джафар Монтазери высказался против присутствия женщин на футбольных матчах.

5. Артуро Видаль оштрафован за драку в ночном клубе

Инцидент произошел в 2017 году.

Фото: Сергей Дроняев

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