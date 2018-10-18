Кокорин и Мамаев провели очные ставки с пострадавшими, молодежная сборная России осталась без тренера. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Евгений Бушманов

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 октября.

1. Кокорин и Мамаев провели очные ставки с пострадавшими и попросили поместить их под домашний арест

Хроника падения.

2. Игры 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Она пройдет в знак памяти жертвам трагедии в Керчи.

3. Евгений Бушманов уйдет из молодежной сборной России

46-летний специалист уйдет из команды по собственному желанию.

4. Женщинам вновь запретят посещать футбол в Иране

Джафар Монтазери высказался против присутствия женщин на футбольных матчах.

5. Артуро Видаль оштрафован за драку в ночном клубе

Инцидент произошел в 2017 году. 

Фото: Сергей Дроняев

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