Кокорин и Мамаев провели очные ставки с пострадавшими, молодежная сборная России осталась без тренера. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 октября.
1. Кокорин и Мамаев провели очные ставки с пострадавшими и попросили поместить их под домашний арест
Хроника падения.
2. Игры 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Она пройдет в знак памяти жертвам трагедии в Керчи.
3. Евгений Бушманов уйдет из молодежной сборной России
46-летний специалист уйдет из команды по собственному желанию.
4. Женщинам вновь запретят посещать футбол в Иране
Джафар Монтазери высказался против присутствия женщин на футбольных матчах.
5. Артуро Видаль оштрафован за драку в ночном клубе
Инцидент произошел в 2017 году.
Фото: Сергей Дроняев