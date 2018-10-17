Кокорин и Мамаев просят поместить их под домашний арест, а избитый водитель покинул Боткинскую больницу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в СИЗО «Бутырка» в Москве по делу о хулиганстве, подали прошение об изменении меры пресечения на домашний арест. По опросу ВЦИОМ 6 процентов россиян считают, что Кокорина и Мамаева не надо вообще наказывать.

«Они подали прошение на домашний арест, возможно, что будет принято соответствующее решение», — приводит слова РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Тем временем Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который стал объектом нападения полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и ряда других лиц, покинул Боткинскую больницу. «Он был выписан из 49-й нейротравматологии Боткинской больницы 12 октября, через четыре дня после поступления», – заявили в справочном бюро медучреждения, сообщает «Спорт-Экспресс».

Любопытно, что по опросу ВЦИОМ только 6 процентов россиян считают, что Кокорина и Мамаева не надо наказывать. Четверть (23 процента) опрошенных считают, что игроки должны понести наказание, предусмотренное законодательством РФ (31 процент среди тех, кто винит футболистов в произошедшем). Еще 13 процентов граждан считают, что Кокорина и Мамаева следует наказать, но не назвали конкретных мер пресечения.

Среди способов наказания россияне назвали: штраф и исключение из футбольной команды (9 процентов), лишение свободы (7 процентов). Более половины граждан (58 процентов) считают верным решение «Краснодара» отстранить Павла Мамаева от тренировок и расторгнуть с ним договор (80 процентов среди тех, кто считает футболистов виновными). Обратного мнения придерживаются 23 процента опрошенных (69 процентов среди тех, кто считает, что виноваты другие участники драки). По отношению к Александру Кокорину ситуация практически такая же: 53 процента опрошенных считают его отстранение правильным решением.

В деле Мамаева и Кокорина появились новые подробности

Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест Александра и Кирилла Кокориных, а также футболиста Павла Мамаева до 8 декабря. Все трое подозреваются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ). В минувшую пятницу на аналогичный срок под арест был отправлен еще один фигурант дела спортсменов — Александр Протасовицкий, подозреваемый только в хулиганстве.

В уголовном деле речь идет о двух драках с участием Кокорина и Мамаева утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в «Кофемании» на ул. Большой Никитской — в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

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Источник: РИА Новости, «Спорт-Экспресс»

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