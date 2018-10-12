Кокорин и Мамаев доставлены в «Бутырку», Шнуров написал стихотворение о виновниках, жена Мамаева получает угрозы. Хронология падения

Для форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева избрали меру наказания в Тверском районном суде Москвы. Длительность ареста установлена на 1 месяц и 28 суток и пройдет до 8 декабря нынешнего года. Футболисты уже доставлены в карантинные камеры «Бутырки».

Вся информация о деле Кокорина и Мамаева:

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Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей», Mash , Википедия, «Комсомольская правда»

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