Олег Шатов: «Когда мы со Смольниковым будем играть? Луческу и без нас хорошо»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после ничьей с «Анжи» в 22-м туре РФПЛ рассказал, почему полузащитник Олег Шатов в этом сезоне получает мало игровой практики. Сам хавбек также поделился мнением об отсутствии игровой практики у него и у Игоря Смольникова.

«Шатов сам себя отдалил от команды травмами. Иногда они на самом деле существуют, а иногда мне сложно сказать, насколько это серьезно. Он не может играть под нападающими, не может играть на позиции Кокорина. Он может играть на позиции Данни, но Данни выглядит лучше. Вот и весь ответ.

Я верю в этого игрока, у него большой потенциал. Главное, чтобы он тренировался. Он три дня тренируется, потом один день не тренируется. Посреди недели уехал в Финляндию проверять себя после операции… Я не могу довериться игроку, который не тренируется постоянно и не получает максимальные нагрузки, как остальные.

Я его жду с нетерпением. Это больше зависит от него, а не от меня. Он уже не молодой перспективный игрок, он должен становиться лидером, а для этого должен быть постоянно в тренировочном процессе», — сказал Луческу на пресс-конференции.

«Когда мы со Смольниковым будем играть? Главному тренеру и без нас хорошо», — заявил Шатов в ответ на вопрос о сроках их возвращения.

В текущем розыгрыше РФПЛ Игорь Смольников принял участие всего в 7 матчах, в которых отметился 2 предупреждениями. Олег Шатов сыграв в 13 матчах, отметился 1 голом и 1 предупреждением. После возобновления сезона 26-летний футболист лишь один раз вышел на матч в основном составе сине-бело-голубых.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат