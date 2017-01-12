Когда Диего Коста бывает хорошим парнем

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Коста

Диего Косту часто недолюбливают даже одноклубники за несдержанность и задиристость, а что уже говорить о соперниках. Еженедельник «Футбол» познакомит вас с доброй стороной форварда «Челси».

Дома у Косты живет собака по имени Бэлла, которую футболист очень любит

Коста

Близко знакомые с Диего Костой люди говорят, что в жизни футболист приятен в общении, а на поле – это всего лишь эмоции

Коста

Коста

Коста

Коста

Коста

Коста

Как ни странно, маленькие болельщики обожают Диего Косту

Коста

Коста

Коста

А вот и улыбка Диего

Коста

Коста

Коста

Фото: Инстаграм Диего Косты, официальный сайт «Челси», Global Look Press

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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