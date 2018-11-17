Клубы установят VAR за свой счет, Андрей Соколов переизбран Президентом ПФЛ, Джермейну Дефо вручили орден Британской империи. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 ноября.

1. Лига наций. 16 ноября. Результаты дня

2. Клубы РПЛ установят VAR за свой счет

Советник президента РФС по правовым вопросам Максим Рогачев направил в премьер-лигу письмо с предложениями по введению системы видеоповторов (VAR) на матчах РПЛ.

3. Джермейну Дефо вручили орден Британской империи

Он посвятил награду 6-летнему болельщику «Сандерленда», умершему от рака.

4. Адвокат Павла Мамаева обжаловал отказ суда рассмотреть освобождение под залог

Об этом заявил Игорь Бушманов — адвокат хавбека «Краснодара».

5. Андрей Соколов единогласно переизбран президентом ПФЛ

Действующий руководитель Лиги единогласно был переизбран президентом ПФЛ сроком на три года.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею