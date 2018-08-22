Клубы Серии А выйдут с нашивками в память о жертвах трагедии в Генуе

Автор: Владимир Шевелев 0

Серия А Лацио Наполи минута молчания

Игроки всех клубов итальянской Серии А выйдут на матчи 2-го тура в форме со специальными нашивками. Они будут посвященны памяти жертв трагических событий в Генуе.

В результате обрушения моста в Генуе, которое произошло на прошлой неделе, погибли 43 человека. После этого был создан фонд помощи пострадавшим и родственникам жертв.

На нашивке будет изображен мост и девиз «Генуя — в наших сердцах». Сами клубы примут участие в сборе средств для благотворительного фонда.

Из-за трагического происшествия Серии А пришлось перенести два матча первого тура чемпионата Италии. Программа второго тура откроется в субботу матчем «Ювентус» — «Лацио», который стартует в 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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