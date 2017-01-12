Клубы РФПЛ заняли 6-е место по количеству зарплаты футболистам среди всех лиг Европы

Команды российской Премьер-Лиги вошли в первую десятку ежегодного рейтинга УЕФА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В сезоне 2015/16 клубы РФПЛ потратили на зарплаты своим футболистам около 563 миллионов евро. Данный показатель — шестой среди всех европейских лиг. В среднем каждый клуб Премьер-Лиги ежемесячно тратит 35, 2 миллиона евро на выплату заработной платы.

Первыми в этом списке идут клубы АПЛ (затраты на футболистов — примерно 134, 5 миллионов евро в год). В тройку лидеров также входят команды Бундеслиги (69, 5 миллионов евро) и Серии А (65, 5 миллионов евро).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт УЕФА