Клубы РФПЛ впервые с 2012 года достигли положительного финансового результата

Клубы РФПЛ в 2016 году продемонстрировали положительный финансовый результат. Впервые с 2012 года.

Такой вывод следует из отчета по итогам комплексного исследования экономики российского футбола. Клубы достигли положительного результата впервые за четыре года,

В понедельник РФПЛ представила соответствующий документ, в который, в частности, вошла информация по посещаемости игр лиги, выручки от продажи абонементов и билетов. Доходы и расходы клубов анализировались за каждый финансовый год.

Согласно отчету, доходы клубов в 2012 году равнялись 38,7 миллиарда рублей, а в 2016-м выросли до 63,3 млрд. При этом расходы в 2012 году составили 42,3 миллиарда, в 2013-м – 59,8, в 2014-м – 61,7, в 2015-м – 68,5, а в 2016-м – 60,1.

Таким образом, финансовые результаты клубов выглядят так: в 2012 году – минус 3,6 миллиарда рублей, в 2013-м – минус 3,7, в 2014-м – минус 8, в 2015-м – минус 9,4, а в 2016-м клубы вышли в плюс – 3,2 миллиарда рублей.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Р-Спорт»

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