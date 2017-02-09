Клубы Ла Лиги почти год не проводили тесты на допинг

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Бетис-Барселона

Футболисты испанских клубов уже почти год не проходят допинг-контроль в местных турнирах. Такое стало возможно из-за трений испанского агентства по защите здоровья в спорте и ВАДА.

По требованию ВАДА, Испания была обязана поменять нормы по допинг пробам, но не сделала этого. В результате испанское агентство по защите здоровья в спорте было временно отстранено. Таким образом, игроки испанских клубов сдают анализы лишь на турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Конфликт ВАДА и испанского агентства должен быть вскоре решен. Ожидается, что Испания модифицирует свой антидопинговый закон, чтобы соответствовать требованиям.

Фото: Global Look Press

ИсточникEl Confidencial

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Владимир Шевелев

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