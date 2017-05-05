Клубы из Манчестера и «Челси» заинтересованы в приобретении Даниэля Алвеса

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес может продолжить карьеру в чемпионате Англии. По информации источника, в услугах 34-летнего бразильца заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 5,1 миллиона евро. Действующий контракт игрока истекает летом 2018 года.

В нынешнем сезоне Алвес провел за «Ювентус» в Серии А 17 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es