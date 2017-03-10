«Палермо» заинтересован в услугах Клаудио Раньери

Бывший главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери может продолжить карьеру на родине. Итальянский специалист интересен «Палермо», который борется за выживание в итальянской Серии А.

Недавно у «Палермо» сменился президент, и новый босс Пол Боккальини хочет видеть Раньери у себя в команду. Камнем преткновения может стать оклад 65-летнего специалиста, а также то, что контракт нынешнего тренера «Палермо» Диего Лопеса истекает только в 2018 году.

Клаудио Раньери имеет опыт по выводу команд из Серии В в высшую лигу. Так было с «Кальяри» в сезоне-1988/89 и «Фиорентиной» — 1993/94.

«Палермо» после 27 туров занимает 18-е место, в семи очках от спасительной 17-й строчки.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia