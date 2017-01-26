«Милан» заинтересован в услугах Джованни Симеоне

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Джованни Симеоне

Форвард «Дженоа» Джованни Симеоне попал в сферу интересов «Милана». Игрок может сменить клуб уже этим летом.

Сообщается, что «россонери» намерены приобрести 21-летнего аргентинца по окончании сезона. В услугах нападающего также заинтересован «Интер».

Аргентинец переехал в Италию в начале этого сезона. Ранее сын тренера мадридского «Атлетико» играл за аргентинский «Ривер Плейт».

В 19 матчах текущего сезона чемпионата Италии Симеоне забил 8 голов и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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