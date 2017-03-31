«Торино» хочет приобрести Стефана Эль-Шаарави за 10-12 млн евро

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Эль-Шаарави

Полузащитник «Ромы» Стефан Эль-Шаарави может перейти этим летом в другой клуб. Игроком интересуется «Торино».

Между клубами в последнее время сложились благоприятные трансферные отношения: ранее из «Ромы» в «Торино» перешли Яго Фальке и Адем Ляйич.

Ожидается, что Ляйич по окончании сезона покинет туринский клуб, и «Торино» сделает предложение «Роме» о трансфере Эль-Шаарави в размере 10-12 миллионов евро.

24-летний Стефан Эль-Шаарави в этом сезоне выходил в стартовом составе «Ромы» 13 раз.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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