Клуб второго китайского дивизиона интересуется Самюэлем Это’О

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments
Этоо

Камерунский футболист Самюэль Это’О может перебраться в китайский чемпионат. Об этом сообщают СМИ.

По некоторым данным, нападающий может перейти в команду из второго китайского дивизиона «Далянь Ифань». Руководство клуба уже лично встречалось с игроком турецкого «Антальяспора». Пока 35-летний форвард не дал окончательного ответа.

Помимо африканца представители «Даляня» планируют пригласить в команду еще несколько знаменитых футболистов. Их имена на данный момент неизвестны.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Goal.com

 

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