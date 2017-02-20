Клуб второго китайского дивизиона интересуется Самюэлем Это’О

Камерунский футболист Самюэль Это’О может перебраться в китайский чемпионат. Об этом сообщают СМИ.
По некоторым данным, нападающий может перейти в команду из второго китайского дивизиона «Далянь Ифань». Руководство клуба уже лично встречалось с игроком турецкого «Антальяспора». Пока 35-летний форвард не дал окончательного ответа.
Помимо африканца представители «Даляня» планируют пригласить в команду еще несколько знаменитых футболистов. Их имена на данный момент неизвестны.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Goal.com