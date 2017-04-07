«Марсель» потратит на трансферы летом 100 млн евро

«Марсель» по окончании сезона намерен вложить в покупку новых игроков около 100 миллионов евро.Жиру и Косельни могут попасть в шорт-лист.

Сообщается, что в список желательных приобретений французского клуба помимо форварда «Ювентуса» Марио Манджукича могут попасть защитник Лоран Косельни, нападающий Оливье Жиру (оба – «Арсенал»), хавбеки Йоан Кабай («Кристал Пэлас») и Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»).

«Марсель» после 31 тура Лиги 1 занимает пятую строчку чемпионата.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe