Клуб из Уэльса установил мировой рекорд по числу побед подряд в национальных первенствах

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Валлийская команда «Нью-Сэйнтс» достигла уникального достижения и попапла в книгу рекордов Гинесса. Об этом сообщают британские СМИ.

В матче 21-ого тура чемпионата Уэльса «Нью-Сэйнтс» одержал победу над «Кефн Друидс» (2:0). Таким образом, в текущем сезоне национального чемпионата данный клуб не потерял ни одного очка. В прошедшем сезоне «святые» набрали максимальное количество очков в 6 последних встречах. Валлийцы установили новый мировой рекорд по продолжительности победной серии в национальных чемпионатах.

Прошлый рекорд был установлен в 1972 году. Футболисты голландского «Аякса» одержали 26 побед подряд.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian

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Дмитрий Темников
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