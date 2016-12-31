Клуб из Уэльса установил мировой рекорд по числу побед подряд в национальных первенствах

Валлийская команда «Нью-Сэйнтс» достигла уникального достижения и попапла в книгу рекордов Гинесса. Об этом сообщают британские СМИ.

В матче 21-ого тура чемпионата Уэльса «Нью-Сэйнтс» одержал победу над «Кефн Друидс» (2:0). Таким образом, в текущем сезоне национального чемпионата данный клуб не потерял ни одного очка. В прошедшем сезоне «святые» набрали максимальное количество очков в 6 последних встречах. Валлийцы установили новый мировой рекорд по продолжительности победной серии в национальных чемпионатах.

Прошлый рекорд был установлен в 1972 году. Футболисты голландского «Аякса» одержали 26 побед подряд.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian